La band Momma, originaria di Brooklyn, è tornata sulla scena musicale con il suo primo singolo in quasi due anni, Ohio All The Time, pubblicato lo scorso ottobre. Ora ha annunciato l’uscita del nuovo album, Welcome to My Blue Sky, prevista per il 4 aprile tramite Polyvinyl/Lucky Number. Il disco è stato prodotto da Aron Kobayashi Ritch, membro della band, mentre le due fondatrici, Allegra Weingarten ed Etta Friedman, hanno scritto la maggior parte delle canzoni insieme, partendo dalla chitarra acustica.

“Per questo album non ci siamo preoccupate di sembrare cool, pesanti o rock & roll, ma ci siamo concentrate su una scrittura pulita e autentica, con l’obiettivo di creare brani che possano essere cantati da tutti e sentiti davvero,” spiega Weingarten.

Friedman aggiunge: “In un certo senso, è stato come ribaltare completamente le nostre vite. Abbiamo dovuto fare affidamento l’una sull’altra per affrontare tutto ciò che stavamo vivendo, e scrivere canzoni insieme è stato fondamentale per elaborare quelle emozioni e, finalmente, lasciarle andare.”

Dal nuovo album arriva anche un altro singolo, l’orecchiabile I Want You (Fever). Il brano racconta il desiderio di stare con qualcuno che è già impegnato in una relazione o che non ha ancora dimenticato l’ex. “Parla di struggersi per qualcuno, ma anche della sicurezza nel sapere che quella persona ricambia l’interesse,” spiegano. “Nel momento in cui abbiamo scritto questa canzone, abbiamo capito di essere entrate in una nuova fase. Abbiamo accantonato tutto il materiale che avevamo composto fino a quel momento, perché questo pezzo ci sembrava fresco ed entusiasmante.”

Il video ufficiale è diretto da Jaxon Whittington.

Momma ha inoltre annunciato un tour primaverile in Nord America, che si svolgerà tra aprile e maggio, in vista delle esibizioni ai festival Primavera Sound e Outbreak. Ad aprire alcuni dei concerti saranno Brennan Wedl, On Being an Angel e Wishy. Di seguito, tutte le date del tour.



