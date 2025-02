Le leggenda del punk rock anglosassone, Sex Pistols, sono pronti a tornare in tour negli Stati Uniti, un ritorno sul suolo americano dal 2003. Ad accompagnarli in questa nuova avventura sarà Frank Carter, noto per le sue performance cariche di energia dal carisma magnetico. La band, orfana del frontman Johnny Rotten, si era già messa alla prova lo scorso agosto quando suonarono a sostegno del centro culturale Bush Hall. Leggi qui.

Le date e le location americane non siano ancora state rivelate.

Steve Jones, chitarrista della band, ha acceso ulteriori curiosità durante una recente intervista, confermando i piani per il tour e rivelando di conoscere già le date, anche se per ora mantiene il riserbo. Con tono entusiasta, Jones ha promesso un’esperienza live emozionante, lasciando intendere che Frank Carter prenderà il posto di John Lydon (alias Johnny Rotten) come frontman. Una scelta che non ha incontrato resistenze significative da parte dei fan, pronti ad accogliere Carter grazie alla sua reputazione di artista capace di rinvigorire le performance dal vivo con la sua energia travolgente.

L’ultimo tour americano dei Sex Pistols risale al 2003, un’esperienza che, nonostante alcuni momenti memorabili, non ha raggiunto l’impatto rivoluzionario dei loro esordi alla fine degli anni ’70. Quella prima tournée del 1978, orchestrata dal manager Malcolm McLaren, fu caratterizzata da un’aura caotica, con date spesso organizzate in venue poco convenzionali.

La decisione di tornare in scena senza Lydon, figura iconica ma da tempo distante dalla band, non ha provocato le polemiche che molti si aspettavano. Jones, durante le interviste, ha espresso una certa sorpresa per la reazione positiva dei fan, ammettendo che, nonostante qualche dissenso, la maggior parte del pubblico ha accolto con favore il cambio. Il chitarrista ha sottolineato che i nuovi membri, incluso Carter, sono più che all’altezza di portare avanti l’eredità dei Sex Pistols, garantendo performance esplosive e fedeli allo spirito punk della band.

La reunion degli ultimi anni ha visto i membri della band – Jones, il bassista Glen Matlock e il batterista Paul Cook – ritrovare una nuova sintonia, superando le tensioni che spesso affliggono gruppi con un passato così turbolento. Il recente tour nel Regno Unito con Frank Carter ha dimostrato che la formula funziona, convincendo la band a riprovarci anche oltreoceano. Il successo riscosso tra il pubblico britannico ha confermato che lo spirito punk dei Sex Pistols continua a risuonare, sia tra i fan storici che tra le nuove generazioni.



https://www.sexpistolsofficial.com/

https://www.facebook.com/sexpistolsofficial

https://www.instagram.com/sexpistols