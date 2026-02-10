Dopo l’ottimo “UK Grim” del 2023, tornano a farsi sentire gli Sleaford Mods. Il duo britannico continua ad esprimersi brillantemente con il rap militante e imbevuto di tematiche sociali. Tuttavia, rispetto ai lavori precedenti, “The Demise of Planet X” si caratterizza per avere meno presente l’elemento post-punk di matrice Pop Group -P.I.L. che quasi dominava in “UK Grim”. Il sound, infatti, è più morbido, non solo per come ha lavorato Andrew Fearn con ritmiche meno ipnotiche e dando più spazio a momenti meno spigolosi, ma anche per la presenza di vari collaboratori che hanno accompagnato alla voce Jason Williamson. Per credere, basta ascoltare sia “No Touch”, con Sue Tompkins dei Life Without Buildings, che è stato il perfetto contraltare aggraziato alla voce assertiva di Williamson in un brano che tratta delle torbide avventure dell’uso di droghe, sia “The Good Life” con gli ospiti Gwendoline Christie e Big Special, canzone nella quale vengono sparati insulti ad alcuni gruppi. Lo stesso discorso vale per le collaborazioni maschili. In “Flood the Zone”, in cui è ospite Liam Bailey, cantautore di Nottingham, che aggiunge un lamento soul, mentre Williamson, ispirandosi a “Man At C&A” degli Specials, rifacendosi alla famigerata citazione di Steve Bannon (ex spin doctor di Trump) intendeva che, se si inonda una zona, si confonde la gente, in modo che farà semplicemente quello che vuole chi comanda. Questo disco nel suo complesso racconta, critica e satirizza i nostri tempi, offrendo al contempo un grido universale di rabbia e un’esplosione di energia che si oppone all’oscurità culturale che avanza. Un disco più che mai necessario!



