La notizia che i fan attendevano da tempo è finalmente ufficiale: Courtney Barnett ha annunciato il suo nuovo album in studio, intitolato “Creature of Habit”, in uscita il 27 marzo per l’etichetta Mom+Pop.

L’LP, composto da dieci tracce, include il singolo dello scorso anno “Stay in Your Lane” e il nuovo brano “Site Unseen”, già disponibile insieme al relativo videoclip diretto da Juliana e Nicola Giraffe. Proprio “Site Unseen” segna una collaborazione speciale: un duetto con Katie Crutchfield, voce e anima del progetto Waxahatchee.

In una dichiarazione, Barnett ha svelato i retroscena della nascita del brano, un percorso lungo e meticoloso: «Ho provato tre volte, in due anni, a registrare questa canzone. Ogni volta non era finita o non suonava nel modo giusto, e ogni volta abbiamo dovuto ricominciare da capo. Continuavo a sentire questa armonia molto acuta nella mia testa, così per la quarta e ultima versione ho chiesto a Katie se le andava di cantarla con me. Sono una grande fan dei Waxahatchee, amo profondamente la sua scrittura e la sua voce, quindi è stato un onore averla in “Site Unseen”».

“Creature of Habit” arriva a tre anni di distanza dall’ultimo album in studio, “Things Take Time, Take Time” (2021), e dalla pubblicazione del documentario intimista “Anonymous Club”, per il quale Barnett aveva composto la colonna sonora strumentale insieme a Stella Mozgawa, batterista dei Warpaint.

Per promuovere il nuovo progetto, l’artista australiana ha già in programma un lungo tour nordamericano, diviso in due parti: la prima a maggio e la seconda ad agosto. Un ritorno sulla scena che promette di essere rumoroso, sincero e carico di quella poetica quotidiana che ha reso Barnett una delle voci più autentiche dell’indie rock contemporaneo.



https://www.courtneybarnett.com.au/

https://www.courtneybarnett.live/

https://www.instagram.com/courtneybarnett/

https://www.facebook.com/courtneybarnettmusic/