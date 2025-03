Un nuovo intrigante teaser trailer è stato pubblicato per presentare “Pavements“, il film di Alex Ross Perry dedicato alla leggendaria band indie rock Pavement. Protagonista della pellicola è Joe Keery, noto per il suo ruolo in Stranger Things, che interpreta Stephen Malkmus, il frontman della band.

Il trailer, accompagnato dalla melodia di Shady Lane (tratta dall’album Brighten the Corners), sembra giocare con l’ironia tipica dei Pavement, citando un verso emblematico: “Sei stato scelto come comparsa nel film tratto dal sequel della tua vita”. Un omaggio perfetto per un film che promette di essere tanto introspettivo quanto autoironico.

Pavements ha debuttato in anteprima mondiale alla Mostra del Cinema di Venezia lo scorso anno, suscitando curiosità e dibattito. Ma c’è un dettaglio che potrebbe confondere gli spettatori: il trailer fa riferimento a Range Life: A Pavement Story, un film fittizio all’interno della pellicola. Come hanno notato alcuni fan su Reddit, si tratta di una meta-narrazione che parodia i classici biopic musicali, aggiungendo un ulteriore livello di complessità alla trama. In sostanza, Pavements è un film che parla di un film sui Pavement, un gioco di specchi che riflette l’essenza stessa della band.

Il cast è un concentrato di talenti: oltre a Keery, troviamo Jason Schwartzman, Fred Hechinger, Tim Heidecker, Logan Miller, Griffin Newman e Nat Wolff. Nonostante l’attesa, la data di uscita ufficiale del film rimane ancora un mistero, lasciando il pubblico in sospeso e con il desiderio di scoprire di più su questa insolita opera cinematografica.



