Dopo un’attesa di due anni, i Melvins (nella foto), la leggendaria band guidata da Buzz Osborne, tornano in Italia con il loro nuovo “Stop Your Whining Tour”. Questo tour arriva dopo il successo del 2023, quando la band ha celebrato i suoi 40 anni di carriera con una serie di concerti memorabili. Questa volta, i Melvins porteranno il loro sound potente in due tappe estive: il 30 luglio all’EUR Social Park di Roma e il 31 luglio al Magnolia Estate di Milano, con il supporto dei Redd Kross, storica band californiano di punk rock e alt rock che nel 2024 ha pubblicato “Redd Kross” (conosciuto anche come The Redd Album) per conto dei tipi della In the Red Records.

Il 2025 si prospetta un anno particolarmente intenso per i Melvins, non solo per i live ma anche per le nuove uscite discografiche. La band ha in programma la pubblicazione di due album: Thunderball, in uscita il 18 aprile e realizzato dalla formazione originale, e Savage Imperial Death March, un progetto collaborativo con i Napalm Death. Questi lavori seguono l’album Tarantula Heart del 2024.

Proprio Savage Imperial Death March dà il nome anche a un tour primaverile che vedrà i Melvins e i Napalm Death condividere nuovamente il palco negli Stati Uniti, a distanza di nove anni dalla prima edizione del tour omonimo.

Per le date italiane, i Melvins saliranno sul palco con la loro iconica formazione a due batteristi, Dale Crover e Coady Willis, la stessa che ha contribuito alle registrazioni del nuovo album.

