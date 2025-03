I Garbage, storica band alternative rock guidata dalla carismatica Shirley Manson, hanno svelato i dettagli del loro attesissimo nuovo album, Let All That We Imagine Be the Light. Il disco, che arriva dopo il precedente No Gods No Masters del 2021, sarà disponibile a partire dal 30 maggio sotto l’etichetta Stun Volume.

Le sessioni di registrazione si sono svolte in luoghi insoliti e personali: dal Red Razor Sounds di Los Angeles, lo studio casalingo del batterista e produttore Butch Vig, fino alla camera da letto della stessa Manson. A curare la produzione è stato l’ingegnere Billy Bush, già noto per il suo lavoro con artisti del calibro di New Order e Beck.

In una dichiarazione ufficiale, Shirley Manson ha condiviso il significato profondo dietro il titolo dell’album: “Let All That We Imagine Be the Light” (che tradotto significa “Lasciamo che tutto ciò che immaginiamo sia la luce”). “Mentre mi accingevo a realizzare questo disco, ero determinata a trovare un mondo più speranzoso e edificante in cui immergermi”, ha spiegato la cantante. “Il titolo dell’album è la perfetta descrizione di questo nuovo lavoro nel suo insieme. Quando tutto sembra buio, è imperativo cercare forze che siano luminose, positive e belle nel mondo. Quasi una questione di vita o di morte. Una strategia per sopravvivere“.

Le parole di Manson riflettono un desiderio di rinascita e ottimismo, temi che sembrano permeare l’intero progetto. L’album si presenta con una copertina evocativa e una tracklist che lascia presagire un mix tra atmosfere oscure e melodie luminose.



https://www.garbage.com/

https://www.instagram.com/garbage

https://www.facebook.com/GarbageOfficial