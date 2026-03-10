C’è una scena, all’inizio del nuovo disco dei Joyce Manor, che sembra uscita da un film indipendente: un uomo entra in un bar che non frequenta più da anni. Le luci sono più fredde, i tavoli diversi, i volti quasi tutti nuovi. L’unica cosa familiare è quella sensazione di essere fuori posto. È da qui che nasce I Used to Go to This Bar, un album che non racconta tanto la nostalgia, quanto il momento esatto in cui ti rendi conto che non puoi più tornare indietro.

Il settimo disco della band californiana dura appena 19 minuti, ma ha il passo di un ricordo che non smette di bussare. Le canzoni arrivano rapide, come pensieri che si accavallano mentre guidi verso casa, eppure ognuna sembra trattenere un mondo intero. Barry Johnson canta con una voce che non è più quella dei vent’anni: meno rabbia, più stanchezza; meno urgenza, più lucidità. È una voce che conosce il peso delle cose che finiscono.

La produzione di Brett Gurewitz (Bad Religion) illumina il disco con una chiarezza quasi insolita per i Joyce Manor. Le chitarre tintinnano, si intrecciano, respirano. C’è un jangle-pop che non cerca di essere vintage, ma che sembra piuttosto il modo più naturale per raccontare la malinconia senza affondarci dentro. All My Friends Are So Depressed è il brano che più incarna questo equilibrio: una melodia luminosa che parla di un’intera generazione che si trascina, un sorriso tirato che nasconde un tremito.

Eppure, sotto questa superficie più morbida, il cuore punk della band continua a battere forte. Falling Into It e After All You Put Me Through hanno la stessa economia feroce dei loro primi dischi: due minuti scarsi, nessun fronzolo, nessuna esitazione. È come se i Joyce Manor avessero imparato a essere adulti senza smettere di essere impulsivi.

I Joyce Manor sono una band che vive nella tensione tra ciò che era e ciò che è.

Molte band che hanno attraversato la stessa dicotomia — Superchunk, Cloud Nothings, Title Fight — hanno risolto il conflitto scegliendo una direzione. I Joyce Manor no. Loro convivono con quella tensione. La trasformano in linguaggio.

Il jangle non è un abbellimento: è il modo in cui guardano indietro. Il punk non è un residuo: è il modo in cui affrontano il presente. E I Used to Go to This Bar è il disco in cui queste due forze smettono di contendersi spazio e iniziano a sostenersi a vicenda.

La canzone che dà il titolo all’album è un piccolo racconto di disorientamento: entrare in un luogo familiare e sentirsi improvvisamente estranei. È un tema che attraversa tutto il disco, come se i Joyce Manor avessero deciso di fotografare quel momento in cui la vita cambia senza chiedere il permesso. Mentre Grey Guitar, che chiude il disco, è una delle cose più delicate che abbiano mai scritto. Una chitarra pulita, una voce che sembra parlare più che cantare, un’atmosfera da fine serata. È una canzone che non esplode: si dissolve. Come un ricordo che cerchi di trattenere, ma che scivola via comunque.

I Used to Go to This Bar non è un album che vuole impressionare. Non cerca la grande dichiarazione, non punta al colpo di teatro. È un disco che osserva, che registra, che accetta. E proprio per questo colpisce così forte.

I Joyce Manor non stanno più cercando di capire chi sono. Stanno raccontando cosa significa diventarlo.



https://joyce-manor.com/

https://www.instagram.com/joycemanorofficial

https://www.facebook.com/joycemanorband