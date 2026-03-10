Un evento raro sta per animare la scena del rock sperimentale: due colonne portanti, a lungo silenti, uniscono le forze per un’operazione che promette di essere più di un semplice split LP. Lightning Bolt e OOIOO, entrambi sotto l’egida della coraggiosa Thrill Jockey, daranno vita il 24 aprile a The Horizon Spirals / The Horizon Viral. Non è solo una pubblicazione; è un incontro tra due cosmologie sonore distinte ma affini, un dialogo a distanza tra il caos organizzato di Providence e l’ipnotico rituale di Osaka.

L’annuncio arriva accompagnato da un assaggio, “Cloud Core” dei Lightning Bolt, un brano che conferma la furia claustrofobica e giocosa del duo. Ma ancor più significative sono le parole di Brian Chippendale, mente e batteria dei Lightning Bolt. La sua dichiarazione non è il solito commento promo: è una piccola poetica dell’ispirazione. Riconosce che gli OOIOO, con il loro lato “Spirale”, hanno tracciato il solco iniziale, ma rivendica per i suoi un approccio più “Virale”. “Entrambi possono farti finire in una tana del bianconiglio”, ammette, “e a noi le tane del bianconiglio piacciono sicuramente”.



Questa collaborazione arriva dopo un periodo di relativa quiescenza. I Lightning Bolt, il cui ultimo lavoro per la Thrill Jockey è il poderoso Sonic Citadel (2019), hanno coltivato un rapporto più diretto con i fan attraverso il Patreon di Chippendale. Gli OOIOO di YoshimiO – batterista visionaria dei Boredoms e sacerdotessa di ritmi complessi – hanno invece pubblicato l’enigmatico Nijimusi nel 2020. Ora, questo split LP non è un semplice ritorno; è una dichiarazione di vitalità, un test per misurare il polso di un underground che non smette di evolversi.

La notizia si arricchisce con un’altra gemma: OOIOO porterà la sua alchimia live all’Open Melody Festival di Los Angeles, promettendo altre date. Un evento da non perdere, che dimostra come questo progetto non sia un relitto del passato, ma un organismo vivo.

Cosa ci aspettiamo, quindi? Non una fusione, ma un contrappunto. Da un lato, la spirale ritmica e ipnotica di YoshimiO, dall’altro il virus del noise-rhythm capillare e invasivo di Chippendale e Brian Gibson. The Horizon Spirals / The Horizon Viral si preannuncia come un doppio viaggio verso lo stesso orizzonte distorto, percorso su due binari paralleli.



