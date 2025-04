Il regista Sam Mendes ha ufficialmente svelato il cast principale e la data di uscita della sua attesissima tetralogia di biopic sui Beatles durante il CinemaCon 2024 di Sony a Las Vegas. Come riporta la BBC, i quattro film – ognuno incentrato su un membro della band – debutteranno nell’aprile 2028 e vedranno:

Harris Dickinson, tra The Iron Claw e Triangle of Sadness, dovrà affrontare le complesse sfumature di Lennon, tra genio e ribellione; Paul Mescal (reduce da nomination agli Oscar e da Gladiator II e Aftersun) come Paul McCartney; Joseph Quinn, diventato icona metal grazie a Stranger Things, si cimenterà con la spiritualità e la chitarra di Harrison; Barry Keoghan, premiato per Saltburn, ha già dimostrato di saper interpretare personaggi complessi e carismatici come Ringo.



Mentre The Beatles: Get Back (2021) di Peter Jackson era un documentario, questa sarà la prima serie di film narrativi a ottenere i diritti sulla musica e sulla vita della band. Un traguardo storico, considerando che finora i Beatles avevano mantenuto un controllo ferreo sulla loro immagine.

I Beatles stessi furono protagonisti di pellicole cult come A Hard Day’s Night (1964), Help! (1965), Magical Mystery Tour (1967) e Let It Be (1970). Recentemente, hanno vinto un Grammy 2025 nella categoria Best Rock Performance con “Now and Then”, brano recuperato da un demo di Lennon degli anni ’70.



Mendes, regista premio Oscar (American Beauty, 1917), promette una narrazione innovativa, con quattro prospettive intrecciate. Resta da vedere se gli attori incontreranno i Beatles sopravvissuti (McCartney e Starr) per prepararsi al meglio. Intanto, il countdown per l’aprile 2028 è già iniziato.



