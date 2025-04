I Pulp, leggendari protagonisti della scena Britpop, la cui influenza ha travalicato gli anni ’90 per plasmare l’indie-pop dei decenni successivi, pubblicheranno il loro nuovo lavoro l’8 giugno, a distanza di 23 anni da We Love Life (2001). More, distribuito dalla loro nuova casa discografica Rough Trade, è stato registrato all’Orbb Studio di Londra nel novembre 2024 in sole tre settimane, sotto la guida del produttore James Ford. “È l’album dei Pulp realizzato nel minor tempo di sempre“, ha scritto Jarvis Cocker in un comunicato. “Evidentemente, era pronto per esistere.” Guarda qui sotto il video del singolo “Spike Island“, diretto dallo stesso Cocker.

Tra le guest ospiti nell’album troviamo anche Richard Hawley.



Il frontman ha spiegato che il videoclip è un’indagine sull’intelligenza artificiale, ottenuta rielaborando le fotografie di Rankin & Donald presenti nell’artwork di Different Class. Cocker ha inserito le immagini in un’app di A.I. per “vedere dove lo avrebbe portato il computer”, inserendo comandi come: “La figura in bianco e nero rimane immobile mentre lo sfondo si allontana.” “Il weekend in cui ho iniziato a lavorare al video è stato surreale”, ha aggiunto. “Uscivo di casa e mi aspettavo che l’ambiente attorno a me si trasformasse, influenzato dalle immagini generate dal computer. L’esperienza mi ha segnato. Non so se mi sia ripreso del tutto…” E conclude con un’affermazione enigmatica: “Il mio pensiero finale? H.I. Forever!”



Con More, i Pulp, non solo riconquistano la scena musicale, ma la reinterpretano attraverso l’occhio distorto dell’era digitale. Tra sonorità nostalgiche e sperimentazioni audaci, Cocker e compagni dimostrano che, dopo 24 anni, la loro voce è più necessaria che mai.



