“Il mio mitra è un contrabbasso

Che ti spara sulla faccia

Che ti spara sulla faccia

Ciò che penso della vita”

cantavano gli Area in “Gioia e Rivoluzione” e, dritto in faccia, spara il mitra della protesta dei Kneecap (Móglaí Bap, Mo Chara e DJ Próvaí).

Se “3cag” (del 2018) si era mostrato preparatorio, “Fine Art” (del 2023) aveva portato all’attenzione del pubblico i Kneecap, accendendo la miccia di una bomba che oggi esplode.

Con “Fenian” (Heavenly) la deflagrazione assume toni che, rispetto al passato, s’incupiscono e l’hip hop ribolle tra umori urbani, industriali, rave, acid house, trip-hop, dubstep…; l’invettiva diventa “ecumenica” e dall’Irlanda del Nord arriva fino alla Palestina e oltre…, il suono, nel suo essere elettronico, resta fortemente umano, tondo, pieno e pesante; non più “interlude”, meno “rumori” da musica concreta, meno “gioia” ma sempre e comunque “rivoluzione”.

Nelle note di copertina allegate al vinile (tra l’altro) si legge: “FREE PALESTINE – FREE THE 6 COUNTIES – FREE NICKY KELLY” ed ancora: “In ómós shlóite na bhFiann / In memory of the Fenians that came before us”; altro dato da segnalare è la presenza dei testi sia nella lingua cantata (con parti in Gaeilge) che nella versione in inglese.

“Fenian” si avvale poi della partecipazione di Dan Carey che, oltre alla produzione e al missaggio, nei credits dei brani è associato agli stessi con la dicitura “composed” e “performed”.

Messo il vinile sul piatto, “Éire go Deo”, per “lingua” e “contenuto”, è dichiarazioni d’intenti che da lande “ieratiche” (“Gluaiseacht atá anseo atá ag dul/ó neart go neart ar fud na tíre/Cha dtig muid a stopadh anois/Ar aghaidh linn le chéile ar bhóthar/na réabhlóide/Dorn san aer do na Gaeil/Caithfidh muid daoine a bheith againn/a labhraíonn an teanga…”),conduce alla prima (de)formata cupa creatura “Smugglers & Scholars” (“Always be government’s obsession…Smugglers and scholars/Getting guns with Amеrican dollars”).

Perfetta è “Carnival”, esatta tanto nelle parti “rap” che nell’apertura “melodica” quanto nel testo, diretto e che non lascia spazio a fraintendimenti! (“Ná labhair faoin Phalaistín fella/Sampla eile déanta/This happens if a band tries to tell ya faoi Gaza…”; In apertura anche il riferimento all’accusa mossa a Mo Chara (Liam Óg Ó hAnnaidh) di terrorismo ai sensi del Terrorism Act 2006: “Mo Chara you stand before us in Westminster magistrates court charged under the Terrorism Act of 2000. how do you plead? Not guilty”. “Smugglers & Scholars” e “Carnival” incarnano l’ideale 7″!

FENIAN by KNEECAP

Se “Palestine” vede, tra allucinazioni mediorientali e apocalittiche, la partecipazione di Fawzi, “Liars Tale” è abrasivo inno, treno metallico lanciato in corsa.

“Fenian” (con i Casiokids) è indovinata hit per ogni luogo e non luogo, nel suo essere musicalmente ballabile e trascinante ma al contempo dal titolo (e non solo) “fedele alla causa”.

“Big Bad Mo” tracima nell’elettronica da rave… piena dei suoi suoni grassi, di visioni da Detroit anni Ottanta/Novanta, e riporta l’ascolto indietro nel tempo, al passaggio dal primo al secondo millennio.

Girato il vinile, il riff di “Headcase” (“Headcase/All over the place/A prescription addiction/And a fall from grace”) anticipa “An Ra”, altro brano che si veste di elettronica retrò di qualità e di un testo che “segna” (“Ooh ah, céad slán leis an RA, You/ civilised us savages anois tá muid go breá/But it was all good, cos it was all grá,/crónóidh muid thú, chuidigh tú gan…”), a cui segue la synth (pop) “Cold at the Top” con il suo calibrato refrain.

Se “Occupied 6” rallenta e “Gael Phonics” gira più “asciutta”, “Cocaine Hill” (con Radie Peat) si distingue per i suoi bei richiami desertici.

Chiude “Irish Goodbye” (con lo spoken di Kae Tempest), un brano che per musica si mostra più accessibile e “pop” (del brano è stato realizzato a tema anche un corto/video) e che congeda un lavoro (più che) interessante e di qualità che non passa inosservato, distinguendosi per suono e (soprattutto) per contenuto.



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