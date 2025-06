Dopo anni di attesa, il biopic su Snoop Dogg sta finalmente prendendo forma, e la scelta del protagonista ha già conquistato l’approvazione di Cordozar Calvin Broadus Jr. in persona. A vestire i panni dell’iconico rapper di Long Beach sarà Jonathan Daviss, noto al pubblico per la serie Netflix Outer Banks.

Con un cast creativo di primo piano e il pieno sostegno di Snoop, questo biopic promette di essere un must per gli appassionati di hip-hop.

Il film, ancora senza titolo, sarà diretto da Craig Brewer (Hustle & Flow, Dolemite Is My Name), che ha co-scritto la sceneggiatura con Joe Robert Cole (già sceneggiatore di Black Panther). La colonna sonora includerà alcuni dei più celebri brani della carriera di Snoop, mentre tra i produttori figurano lo stesso rapper, Brian Grazer e Sara Ramaker, presidente di Death Row Pictures.

Questa pellicola segna un passo importante per il rilancio di Death Row Records, che con il suo ramo cinematografico ha stretto un accordo con NBCUniversal Entertainment and Studios. Non è la prima volta che Universal si cimenta in un biopic hip-hop: nel 2015 fu la volta di Straight Outta Compton, in cui Snoop Dogg era interpretato da Lakeith Stanfield.

Intanto, il rapper continua a dominare la scena musicale: nel 2023 ha pubblicato Missionary, prodotto da Dr. Dre e arricchito da featuring stellari (da Eminem a Sting), seguito nel 2022 da BODR, il suo primo disco da solista sotto il rifondato Death Row Records.



