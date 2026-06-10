C’è chi si appisola per un attimo e si risveglia in un’altra epoca. Nel 2026, ad esempio, può capitare di riaprire gli occhi e ritrovarsi proiettati indietro nel tempo, in un 2010 che non passa mai: She & Him che suonano da Kimmel, e Gold Panda che tira fuori dal cilindro un nuovo album.

Derwin Dicker, da quei giorni lontani, non è certo stato con le mani in mano. Ma il senso della scena è quasi onirico. Il producer britannico ha appena annunciato Ton Up, il successore di The Work (2023), in arrivo il 26 giugno via Studio Barnhus. Otto tracce dance “dal taglio grezzo”, come le definisce lui stesso su Instagram, inframezzate da due “cozy little service-station interludes” – interludi accoglienti da stazione di servizio, perché anche i viaggi più elettrici hanno bisogno di una pausa caffè.

Ad accompagnare l’annuncio, il singolo “Ding the Motor” e la copertina del disco. Un avvertimento, però: se soffrite di tripofobia, cinemortofobia (paura dei cadaveri in movimento, sì, zombie) o musofobia (paura dei topi), guardate con cautela. Sembra che Dicker abbia deciso di giocare anche con le nostre fobie più recondite.



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