Sono giorni di fuoco per The Avalanches. Dopo aver rotto un silenzio di sei anni con il ritorno di “Together” (feat. Nikki Nair, Jessy Lanza e Prentiss), il trio australiano rilancia con un nuovo colpo. “Every Single Weekend” è il secondo singolo estratto dalla loro enigmatica campagna promozionale – e porta con sé la firma di un vecchio amico.

Sì, perché a bordo c’è ancora Jamie xx, già complice nella precedente “All You Children” (dal recente “In Waves”). Ma questa volta l’accoppiata è ancora più intima: una synth-dream che profuma di libertà, week-end senza orari e quella voglia di perdersi che solo i due sanno cesellare.

“Collaborare con Jamie è sempre stato un piacere – scrivono gli Avalanches in una nota – Il suo ‘In Colour’ ci ha riacceso la passione per il sampling. Questo brano è un invito a mollare la routine del 9-to-5 e godersi ogni singolo weekend”.

A impreziosire il tutto, l’immaginario visionario di Jonathan Zawada, già regista del video del singolo precedente (quello con il floppy disk che balla con un iPod). Stavolta la storia è diversa, ma altrettanto folle: una modella piena di speranza partecipa a un provino per uno spot della bevanda fittizia El Dorado, ormai marchio di fabbrica di questa fase creativa degli Avalanches. Riuscirà a spuntarla? Basta guardare il video per scoprirlo.

Tutto sembra parlare di un album imminente: teaser criptici, clip interconnesse, collaborazioni di lusso. Eppure, ad oggi, nessuna conferma ufficiale. Il mistero si infittisce.



Ascolta il nuovo singolo e guarda il video qui sotto.



https://www.theavalanches.com/

https://www.instagram.com/theavalanches/

https://www.facebook.com/theavalanches