Eiko Ishibashi e Jim O’Rourke, due pilastri della sperimentazione musicale, tornano con un nuovo progetto congiunto: Pareidolia, in uscita il 29 agosto per Drag City. L’album, estratto da sessioni improvvisate durante il loro tour europeo del 2023, promette un viaggio sonoro ipnotico e ricco di sfumature.

Di seguito potete ascoltare un’anteprima.

Il titolo di questo album non è casuale: in psicologia, la pareidolia è quel fenomeno che ci porta a riconoscere volti o figure familiari in forme astratte (come nuvole, macchie o superfici irregolari). Un concetto perfetto per descrivere la musica di Ishibashi e O’Rourke, che da anni trasformano l’improvvisazione in narrazioni sonore evocative.

Pareidolia arriva dopo il recente Antigone (2024) della polistrumentista giapponese e la colonna sonora di O’Rourke per Hands That Bind (2023). Ma soprattutto, è l’ultimo tassello di una collaborazione decennale, che ha già regalato gemme come Lifetime of a Flower, Okiooishi e Treatments.



https://www.instagram.com/eikoishibashi/

https://jimorourke.bandcamp.com/album/pareidolia

https://www.dragcity.com/artists/eiko-ishibashi-jim-o-rourke