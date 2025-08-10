Dopo anni di richieste da parte dei suoi accoliti, William Basinski ha finalmente svelato i dettagli di una nuovissima edizione luxury del suo capolavoro ambient, “The Disintegration Loops“. La riedizione, intitolata “The Disintegration Loops (Arcadia Archive Edition)“, sarà disponibile dal 7 novembre grazie a Temporary Residence Ltd.

L’edizione speciale include l’intera suite di cinque ore, originariamente registrata da Basinski mentre i nastri analogici si deterioravano progressivamente. Il cofanetto 8xLP, rimasterizzato da Josh Bonati, presenta le copertine a colori con l’arte originale restaurata, così come la versione 4xCD. A impreziosire il tutto, una prefazione di 1000 parole scritta da Laurie Anderson, che accompagna il disco in un elegante box rigido.

“Questi suoni che si dissolvono, questo spazio che si svuota, hanno conquistato la mia completa fiducia. Mi stanno portando da qualche parte. Li seguo volentieri, diventando sempre più trasparente“, scrive Anderson nel suo testo. “E come finisce? Il fade finale non riguarda la fine della musica. È come se la musica continuasse, mentre io esco dal fiume e mi allontano. La musica stessa è continua, sempre presente.”

Pubblicato per la prima volta nel 2002, The Disintegration Loops è considerato uno dei dischi ambient più influenti di sempre, tanto da piazzarsi al terzo posto nella lista dei “50 migliori album ambient di tutti i tempi”. Basinski lo ripropose già nel 2012 per il decimo anniversario, ma questa nuova edizione promette di essere la definitiva.



Guarda i trailer della riedizione e ascolta un estratto rimasterizzato di “Dlp 1.1“



https://www.instagram.com/musex1/

https://williambasinski.bandcamp.com/