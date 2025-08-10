Con il suo sound inconfondibile, Burial continua a incantare gli ascoltatori tra dubstep, ambient e influenze garage, mantenendo quell’aura enigmatica che lo ha reso una leggenda della musica elettronica.



Il misterioso produttore britannico ha rilasciato due nuovi brani, “Comafields” e “Imaginary Festival”, offrendo quasi 23 minuti di nuova musica tra atmosfere ipnotiche e ritmi intricati. I due pezzi, già disponibili in streaming, saranno pubblicati su vinile il 19 settembre grazie all’etichetta Hyperdub.

Questo è il primo materiale di Burial dall’EP “Dreamfear / Boy Sent From Above” (febbraio 2024), ma l’artista non è rimasto inattivo: a giugno 2023 aveva regalato ai fan il singolo “Phoneglow“, mentre nel 2023 aveva composto la colonna sonora del film “Baby Invasion“ di Harmony Korine, presentato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia. Nonostante l’uscita del film a maggio 2024, la soundtrack non è mai stata pubblicata separatamente.

