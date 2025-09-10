La leggenda del metal Max Cavalera e i suoi Soulfly – progetto nato subito dopo l’uscita dai Sepultura – sono pronti a incendiare la scena musicale ancora una volta. La band ha appena annunciato l’uscita del loro tredicesimo album in studio, “Chama”, previsto per il 24 ottobre su etichetta Nuclear Blast. Ad accompagnare l’annuncio, il lancio del travolgente singolo “Storm the Gates”, già disponibile in streaming su tutte le piattaforme.

“Chama” – parola portoghese che significa “fiamma” o “chiamata” – si preannuncia come un lavoro carico di simbolismo e energia. In un’epoca in cui il metal cerca nuove voci senza perdere la sua anima, Soulfly rispondono con un suono familiare ma innovativo, forgiato da una formazione che è ormai una questione di famiglia.

Oltre a Max, infatti, la band vede in azione i figli Igor Amadeus Cavalera al basso e Zyon Cavalera alla batteria – quest’ultimo coinvolto per la prima volta anche in veste di produttore – insieme al chitarrista Mike De Leon.

“Chama è ispirata dall’energia di questo momento”, ha dichiarato Max. “Questo disco è il suono del fuoco dei Soulfly! Non vedo l’ora di suonare queste canzoni live per la Tribe! Chama!”. Un tributo sentito anche all’atleta di arti marziali Alex Pereira, che ha utilizzato la musica dei Soulfly nei suoi ingressi nell’ottagono dell’UFC.

Anche Zyon ha condiviso la sua eccitazione, sottolineando come “Con ogni disco dei Soulfly a cui ho partecipato, sento la mia evoluzione avvenire in tempo reale. Questo album non è stato da meno: ho gestito una buona parte della produzione per la prima volta. Portare la band in territori inesplorati è stato entusiasmante”.



https://www.soulfly.com/

https://www.facebook.com/SoulflyOfficial

https://www.instagram.com/thesoulflytribe