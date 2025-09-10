Gli Slipknot hanno finalmente rilasciato l’attesissima edizione del loro leggendario album d’esordio del 1999 per festeggiare il 25mo anniversario, una raccolta mostruosa che ogni maggot che si rispetti sogna da anni.

Il cofanetto fisico è un oggetto di culto: sei vinili color sangue che racchiudono non solo l’album originale prodotto da Ross Robinson, ma anche i crudi “Indigo Ranch Mixes“, una pila di demo inediti e una selezione di mix di Jay Baumgardner. Come se non bastasse, la collezione include due interi LP di tracce live, registrate durante show epocali in Connecticut, Regno Unito e Iowa subito dopo l’uscita dell’album.

Nel complesso, la release contiene 59 brani, di cui 40 mai ascoltati prima d’ora, un vero e proprio scrigno del tesoro per i fan. Per i più digitali, è già disponibile sulle piattaforme di streaming un’edizione digitale da 32 tracce.

Un’anticipazione di questa follia collezionistica c’era stata già quest’estate, quando la band ha messo in vendita per pochi secondi sul loro sito 100 copie speciali del vinile riempite… di sangue (artistico, si presume), andate esaurite in un lampo.

Considerato il vero e proprio debutto della band (nonostante il precedente Mate. Feed. Kill. Repeat.), l’album Slipknot è il disco che li ha lanciati nell’olimpo del metal grazie a inni immortali come “Wait and Bleed”, “Surfacing” e “Spit It Out”. Lo scorso anno, la celebrazione è continuata su un tour dove la band ha omaggiato le origini indossando di nuovo le iconiche tute rosse.



