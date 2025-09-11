È ufficiale: i Queens of the Stone Age e i System of a Down – supportati dagli Acid Bath – torneranno a suonare in Europa la prossima estate. Per la band di Serj Tankian (nella foto) è un ritorno atteso da molti anni, l’ultima volta dei SoD nel Vecchio Continente risale al 2017. I tre gruppi faranno un tour di sette date in alcuni degli stadi più iconici d’Europa per un trittico sonoro da brividi: l’alt crossover metal dei System of Down, i maestri del desert rock Queens of the Stone Age e i pionieri dello sludge metal Acid Bath, in una serata dal vivo che da sola basta a scrivere la storia.

Il tour è annunciato ocme un evento, un ritorno alle origini, una possibilità unica per altri. È la convergenza di tre force majeure che hanno plasmato il suono alternativo degli ultimi tre decenni.

Questo l’elenco delle tappe che inizieranno a Stoccolma per concludersi a Varsavia passando per Milano:

29/06 – Stoccolma, SE @ Strawberry Arena

02/07 – Parigi, FR @ Stade De France

06/07 – Milano, IT @ Ippodromo Snai La Maura

08/07 – Berlino, DE @ Olympiastadion

10/07 – Dusseldorf, DE @ Open Air Park Düsseldor

13/07 – Londra, UK @ Tottenham Hotspur Stadium

18/07 – Varsavia, PL @ PGE Narodowy

La caccia ai biglietti inizierà ufficialmente martedì 16 settembre sul sito ufficiale dei System of a Down. Il sale al pubblico generale seguirà poi venerdì 19 settembre alla stessa ora.

I SoD nell’annuncio, la band ha lasciato anche un intrigante accenno al futuro: “I piani sono in corso anche per un evento molto speciale che si terrà a seguito di questi show. Restate sintonizzati…“.

Un nuovo album? Un festival esclusivo?



https://qotsa.com/

https://www.systemofadown.com/

https://acidbathofficial.com/