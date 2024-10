Kim Deal (Breeders, Pixies) ha condiviso una nuova canzone dal titolo “A Good Time Pushed“, brano estratto dal suo debutto da solista intitolato Nobody Loves You More. La traccia presenta i compagni di band dei Breeders Jim Macpherson e la sorella Kelley. Le registrazioni in studio sono del compianto Steve Albini. L’LP verrà pubblicato il giorno 23 novembre ,tramite etichetta 4AD.

Deal, che ha lasciato i Pixies nel 2013 e da allora si è concentrata sul suo lavoro con i Breeders, ha annunciato l’album solista ad agosto con un video diretto da Alex Da Corte per “Crystal Breath“. Prima di ciò ha pubblicato “Coast”. L’ultimo album dei Breeders è stato All Nerve, pubblicato nel 2018.



https://www.instagram.com/kimdealmusicofficial/

Ph. credit SteveGullick