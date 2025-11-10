Dalle strade di New York arriva una notizia che scalderà il cuore di ogni purista dell’hardcore: i Madball sono tornati. Non sono mai realmente spariti, per la verità, ma dopo otto anni di silenzio discografico, la band annuncia ufficialmente l’arrivo di un nuovo, attesissimo decimo album, previsto per marzo 2026.

L’attesa, però, sarà interrotta già il mese prossimo dal primo assaggio del nuovo corso: “Tethered”, il primo singolo, ha un titolo che promette connessione, legame, forse con le radici o forse con la comunità che li ha sostenuti per quasi quattro decadi. Un assaggio che fa gola, soprattutto considerando che l’ultima opera, “For The Cause”, risale al lontano 2018.

Ma il 2026 per i Madball non sarà solo un anno in studio. La band ha già imbracciato le armi per un tour europeo (l’Italia per ora non c’è) all’inizio del nuovo anno, dove faranno da supporto d’eccezione ai californiani Lionheart. Un cartellone da brividi, arricchito dai suoni potenti di Gideon e Slope. Come hanno scritto i diretti interessati sui social, è una “lineup mostruosa”.

L’annuncio arriva in un periodo di transizione per la formazione. Nel 2023, infatti, Jorge “Hoya Roc” Guerra, colonna portante al basso, ha lasciato la band. Una separazione che il frontman Freddy Cricien ha definito serena, senza “rancore o animosità”, ma dettata semplicemente dal prendere “strade diverse”. Un cambiamento significativo per una band la cui storia è intrecciata con le fondamenta stesse dell’hardcore newyorkese.

E proprio la storia dei Madball merita una riflessione. Nati come progetto parallelo degli Agnostic Front alla fine degli anni ’80, devono la loro esistenza a Roger Miret, che sul palco passava il microfono a suo fratello minore, Freddy. Da quel gesto di fiducia familiare è nata una leggenda, una delle poche band in grado di portare la fiaccola dello street-hardcore fino ai giorni nostri, senza mai tradirne lo spirito.

Con l’ultimo lavoro prodotto nientemeno che da Tim Armstrong dei Rancid e mixato dal guru Tue Madsen, le aspettative per questo nuovo capitolo sono alle stelle. L’hardcore non è mai morto, ma quando i Madball parlano, il genere ritrova la sua voce più autentica. Marzo 2026 non può arrivare presto.



