Dopo un silenzio che è durato sette lunghi anni i Twilight Sad tornano a pubblicare un nuovo brano dal titolo “Waiting for the Phone Call“, che porta con sé un’eredità sonora maestosa e un’impronta indelebile: quella di Robert Smith. L’iconico leader del gruppo The Cure ha impugnato la sua chitarra per il ritorno sulla scena dei suoi storici compagni di tour.

Il nucleo della band, James Graham e Andy MacFarlane, ha scritto questo brano insieme ai collaboratori di lunga data Alex Mackay (Mogwai) e David Jeans, distribuendo ancora una volta attraverso la fucina post-rock della Rock Action Records.

Ma “Waiting for the Phone Call” non è una semplice canzone. È un pugno allo stomaco, una confessione cruda, James Graham lo descruve come “un viaggio negli abissi del lutto, dell’amore e della malattia mentale.” Racconta Graham: «Ho perso la persona più importante per me in uno dei modi più crudeli. Scrivere musica con Andy, specialmente in questi ultimi sette anni, è stata sia la mia via di fuga che l’unico modo per processare e dare un senso alla vita».

Il titolo stesso, “In attesa della telefonata”, diventa una metafora potente e universale. «Tutti noi abbiamo atteso una telefonata che può cambiarci la vita», continua Graham, «questa, purtroppo, si concentra su quella che non vorresti mai ricevere**.

E mentre le note di questo ritorno epocale riecheggiano, i Twilight Sad si preparano già a riaccendere i palcoscenici. E la notizia è ancora più dolce per i fan italiani: il prossimo 4 dicembre, la band sarà a Milano per un attesissimo show al Legend Club. Un’occasione imperdibile per rivivere dal vivo la loro potente catarsi sonora che continuerà nel 2026 attraverso la loro solida, quasi simbiotica relazione con i Cure, quando torneranno ad aprire i concerti della leggenda goth per un nuovo tour di date nel Regno Unito, in Irlanda e in Germania.

