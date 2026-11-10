Un curriculum non è un disco. È la prima cosa da ricordare davanti ai Fake Names, perché l’elenco delle provenienze rischia di fare il lavoro che spetterebbe alle canzoni. Brian Baker e Michael Hampton alle chitarre, Johnny Temple al basso, Dennis Lyxzén alla voce e il nuovo arrivato Mario Rubalcaba alla batteria riuniscono una porzione considerevole della storia punk e alternativa. Ma Minor Threat, Refused, Embrace, Bad Religion,S.O.A., Rocket From The Crypt e Girls Against Boys sono coordinate, non garanzie. Punk Ruins, terzo album pubblicato da Epitaph, convince quando trasforma quel bagaglio in scrittura; perde presa quando gli basta assemblare un lessico familiare. La questione non è quanto passato contenga, ma quanto riesca a farne qualcosa di necessario.

Baker, in una recente intervista, chiarisce che il progetto nasce per attingere alle biografie dei suoi membri, non per nasconderle. Il punto è proprio questo: rivendicare le radici non basta a rinnovarle. L’asciuttezza del post-hardcore di Washington D.C., il taglio del punk britannico e la crescente vocazione power-pop formano un impasto leggibile, spesso efficace, raramente destabilizzante. I dodici brani sono stati registrati in cinque giorni agli Electrical Audio di Chicago con Matthew Barnhardt, dopo un lavoro di composizione e scambio a distanza tra Baker e Hampton. Nessun miracolo dell’improvvisazione, dunque: la rapidità documenta una preparazione precisa. E se l’immediatezza è un pregio, non va confusa con l’urgenza. Un disco può scorrere senza attrito e lasciare poche tracce.

“Until It’s Normal” dà alla formula una ragione concreta: le chitarre mordono, il ritmo spinge e la melodia non smussa il colpo, lo rende riconoscibile. Anche la title track mette a frutto la matrice hardcore senza restarne prigioniera. A spostare il pezzo è soprattutto il trattamento vocale: il ritornello non si limita a ribadire il riff, gli apre una direzione. Qui la voce di Lyxzén conta come elemento compositivo, non come certificato di aggressività. Sono i passaggi in cui Punk Ruins smette di esibire le proprie credenziali e le converte in canzoni. Il problema è che questo equilibrio non diventa una tensione costante.

Il disco guadagna spessore quando incrina la corsa frontale. “Diamond Buzz”, sorretta dal basso di Temple, introduce un movimento ipnotico e una deviazione post-punk che non suona come semplice decorazione. La coda chitarristica di “Cover The Distance” amplia il pezzo anziché limitarsi a chiuderlo. “What I Tell Myself” punta invece sull’immediatezza luminosa, mentre “Beautiful Scars” e “If You Could See Me Today” affidano alla melodia una parte decisiva del proprio carattere. È una scelta legittima e, nei momenti migliori, produttiva: non serve gridare per creare tensione. Ma l’orecchiabilità non è di per sé una conquista. Quando il ritornello risolve tutto troppo facilmente, la leggerezza smette di essere libertà e diventa prevedibilità.

Nell’intervista rilasciata a Buzz Music Lyxzén offre una chiave più interessante della comoda celebrazione delle radici. presentando “If You Could See Me Today” non come un ritorno sentimentale alla giovinezza, ma come il racconto di una vita costruita attraverso la musica contro la sfiducia iniziale. La distinzione conta: ricordare non significa necessariamente rifugiarsi. Anche il rapporto tra inquietudine e arrangiamenti luminosi evita al disco una gravità di maniera. Resta però uno scarto tra intenzione e risultato: il passato può alimentare una prospettiva sul presente, ma non basta dichiararlo perché ogni canzone la renda percepibile. La familiarità del linguaggio, altrove, ha ancora la meglio sulla forza del discorso.

È nei brani più lineari che Punk Ruins mostra il proprio limite. “Good Old Days” e “Language Lost” offrono meno sorprese di quante la loro buona fattura lasci sperare: la formula precede l’identità del pezzo. “Paradise”, pur nella sua luminosità conclusiva, conferma il percorso più di quanto lo rilanci. Non è un problema di melodie troppo accessibili né di fedeltà insufficiente all’hardcore. È un problema di incisività: l’esecuzione tiene, la scrittura non sempre lascia il segno. Pretendere una rivoluzione sarebbe un criterio pigro; accontentarsi della competenza lo sarebbe altrettanto. Tra un brano che funziona e uno che impone il riascolto, qui, rimane una distanza evidente.

Punk Ruins è dunque un buon disco, non un disco imprescindibile. Compatto e melodico, evita la rimpatriata celebrativa, ma non sempre supera la rassicurazione di un linguaggio già collaudato. Nei momenti migliori mette le radici in movimento; negli altri ne organizza una versione ordinata e piacevole. Le rovine del titolo sono materiali ancora utilizzabili, ma la ricostruzione procede con troppo poche scosse. Il passato viene attraversato, sì: raramente messo davvero in discussione. E il piacere dell’ascolto, da solo, non colma questa mancanza.



https://fakenamesofficial.com/

https://www.facebook.com/fakenamesofficial

https://www.instagram.com/fakenamesofficial