Magazine limitati, vinili rari e merchandise collezionabile per celebrare il capolavoro del 1975. Disponibile anche l’attesissima edizione anniversario dell’album.

I Pink Floyd celebrano il cinquantenario di Wish You Were Here con un’iniziativa speciale che unisce musica, cultura e collezionismo. Dal Regno Unito all’Europa, fino agli Stati Uniti, il gruppo iconico aprirà una serie di pop-up store temporanei nelle città di Londra, Barcellona, Parigi e Los Angeles.

L’operazione, realizzata in collaborazione con Sony Music e il retailer indipendente News & Coffee, trasformerà per alcuni giorni delle particolari location in veri e propri santuari per appassionati e cultori del sound floydiano. Il cuore dell’offerta sarà un’edizione esclusiva e limitatissima della storica fanzine “Brain Damage”, dedicata interamente all’anniversario e originariamente fondata dall’esperto Glenn Povey. Solo cinque edizioni numerate saranno disponibili a livello globale.

Ma non è tutto. Nei pop-up sarà possibile acquistare una pressatura vinile limitata di “Wish You Were Here 50” e una selezione di merchandise commemorativo prodotto in tiratura rigorosamente ristretta, destinato a diventare oggetto del desiderio per i fan.

L’annuncio dei temporary shop segue di poco la rivelazione dell’uscita di una superba edizione del 50° anniversario dell’album, prevista per il 12 dicembre. Il cofanetto deluxe conterrà versioni inedite dei brani classici dell’opera, disponibile anche su piattaforme digitali e nei formati 3LP, 2CD e Blu-ray.

A completare il quadro celebrativo, anche un tocco d’arte contemporanea: il noto artista e comico Noel Fielding ha realizzato una serie di dipinti ispirati alla figura di Syd Barrett, in omaggio alla riedizione di “Shine On You Crazy Diamond”, tributo struggente della band al suo fondatore.

Un’ondata di eventi che conferma come, a mezzo secolo dalla sua uscita, Wish You Were Here non smetta di emozionare e di ispirare, tra memoria e nuove esperienze per le generazioni di ieri e di oggi.



https://www.pinkfloyd.com/

https://www.facebook.com/pinkfloyd/

https://www.instagram.com/pinkfloyd/