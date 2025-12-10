Il leggendario cantautore torna sulla strada con un focus sul suo acclamato album del 2020. Una serie di concerti intimisti in teatri storici attraverso l’America. Poi in estate sarà la volta dell’Europa e magari anche qualche puntatina in Italia?

Dopo aver fatto parlare di sé per le sue performance sorprendenti all’Outlaw Music Festival di Willie Nelson, Bob Dylan conferma che il capitolo “Rough and Rowdy Ways” è tutt’altro che chiuso. Il poeta del rock, infatti, ha appena svelato una nuova serie di date tour per la primavera del 2026, interamente dedicate al suo plurielogiato album del 2020.

Stando alle sue recenti abitudini concertistiche, è altamente probabile che Dylan costruirà il suo set attorno a quasi tutti i brani di Rough and Rowdy Ways, affiancandoli a classici reinterpretati del suo sterminato repertorio. Una scelta che delizierà i fan più appassionati, offrendo un’esperienza intima e focalizzata su quella che è considerata dalla critica una delle sue opere più significativi degli ultimi decenni.

A differenza dei grandi festival, Dylan ha optato per un percorso che tocca teatri e auditorium di medio-piccole dimensioni, molti dei quali veri e propri gioielli architettonici storici. Il tour attraverserà il cuore degli Stati Uniti, da Midwest al Sud, con tappe che includono:



21 marzo – Omaha, Nebraska @ Orpheum Theater

22 marzo – Sioux Falls, South Dakota @ Mary W. Sommervold Hall

24 marzo – Rochester, Minnesota @ Mayo Civic Center Arena

25 marzo – Iowa City, Iowa @ Hancher Auditorium

27 marzo – La Crosse, Wisconsin @ La Crosse Center

28 marzo – Rockford, Illinois @ Coronado Theatre

30 marzo – Waukegan, Illinois @ Genesee Theatre

31 marzo – Muncie, Indiana @ Emens Auditorium

2 aprile – Grand Rapids, Michigan @ DeVos Performance Hall

3 aprile – Saginaw, Michigan @ The Theater

4 aprile – Detroit, Michigan @ Masonic Temple Theatre

6 aprile – Louisville, Kentucky @ The Louisville Palace

9 aprile – Columbus, Ohio @ Palace Theatre

10 aprile – Cleveland, Ohio @ KeyBank State Theatre

12 aprile – Dayton, Ohio @ Winsupply Theatre

14 aprile – Knoxville, Tennessee @ Knoxville Civic Auditorium

16 aprile – Bowling Green, Kentucky @ SKyPAC

17 aprile – Chattanooga, Tennessee @ Soldiers and Sailors Memorial Auditorium

19 aprile – Asheville, North Carolina @ Thomas Wolfe Auditorium

20 aprile – Spartanburg, South Carolina @ Spartanburg Memorial Auditorium

22 aprile – Macon, Georgia @ Macon City Auditorium

23 aprile – Dothan, Alabama @ Dothan Civic Center

25 aprile – Jackson, Mississippi @ Thalia Mara Hall

27 aprile – Baton Rouge, Louisiana @ Raising Cane’s River Center

28 aprile – Shreveport, Louisiana @ Shreveport Municipal Auditorium

29 aprile – Tyler, Texas @ Cowan Center

1 maggio – Abilene, Texas @ Abilene Auditorium



La scelta delle location promette un’atmosfera unica, perfetta per la narrativa profonda e riflessiva dell’ultimo Dylan.

I biglietti per tutte le date andranno in vendita venerdì 12 dicembre. Data la capienza limitata dei teatri e l’immenso seguito dell’artista, si prevede un sold out rapidissimo. Un’occasione imperdibile per assistere a un pezzo di storia musicale vivente in contesti privilegiati.

Bob Dylan continua quindi il suo instancabile, “Rough and Rowdy” viaggio, dimostrando ancora una volta che la sua voce, la sua chitarra e il suo genio narrativo non conoscono età né confini.



