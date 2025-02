Gli iconoclasti dell’art pop, gli Sparks, hanno annunciato il loro 26° album in studio, intitolato MAD!, in uscita entro la fine dell’anno per Transgressive Records. Si tratta del loro primo lavoro con questa etichetta e del primo album dopo The Girl Is Crying in Her Latte del 2023. I dettagli sul disco non sono ancora stati rivelati, ma è già disponibile il primo singolo, Do Things My Own Way.

Ron e Russell Mael hanno dichiarato che il titolo rappresenta il loro mantra fin dal 1972, “amplificato nel 2025”. Il brano fonde elementi barocchi, glam e synthpop, in perfetto stile Sparks: un’altra perla nella loro straordinaria carriera, che prosegue da oltre cinque decenni.

Gli Sparks porteranno la loro musica in tour a partire da questa estate, con date già confermate in Giappone, Regno Unito ed Europa. Si attendono presto annunci anche per il Nord America.



https://allsparks.com/

https://www.facebook.com/sparksofficial/

https://www.instagram.com/sparks_official/