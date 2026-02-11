Dopo vent’anni e sei album sotto l’egida di Atlantic Records, i Death Cab for Cutie hanno annunciato un ritorno al circuito di etochette discografie indipendenti, firmando per la nota etichetta ANTI-. Il frontman Ben Gibbard ha definito la mossa “elettrizzante”, sottolineando l’affinità artistica con il roster della nuova casa discografica, che include vecchi amici e artisti amati dalla band come Tom Waits, Mavis Staples e The Coup.

Questa scelta strategica riflette una tendenza moderna per gli artisti affermati a ricercare maggiore controllo creativo e proprietà delle proprie opere, allontanandosi dalle logiche delle major. L’annuncio è accompagnato dall’imminente pubblicazione di nuova musica, che segnerà l’inizio di un capitolo artistico più autonomo e intimo.

Per celebrare il nuovo corso, la band ha svelato un esteso tour estivo in Nord America per il 2026, composto da oltre 20 tappe. Il percorso, che si snoderà da fine maggio ad agosto, toccherà alcuni dei templi della musica live statunitensi e canadesi. Tra le città principali figurano Denver, Minneapolis, Toronto, Los Angeles (con due date sold-out al Greek Theatre) e Philadelphia. Ad arricchire il percorso, si alterneranno come special guest tre nomi di spicco dell’indie contemporaneo: Japanese Breakfast, Jay Som e Nation of Language, selezionati personalmente da Gibbard per la loro influenza sulla band. Il tour si preannuncia non solo come una celebrazione, ma come una vera e propria dichiarazione d’intenti per questa rinascita indipendente.



https://www.deathcabforcutie.com/

https://www.instagram.com/deathcabforcutie

https://www.facebook.com/deathcabforcutie



