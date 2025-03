I leggendari The Beta Band, pilastri dell’indie tra la fine degli anni ’90 e l’inizio degli anni 2000, stanno per tornare insieme. Il gruppo scozzese, che si sciolse nel 2004 dopo il tour del loro terzo album Heroes to Zeros, ha annunciato un tour nel Regno Unito e in Nord America, che inizierà entro la fine dell’anno. Ma anche dettagli circa la ristampa dello storico “The Three E.P.’s”.

Già la settimana scorsa la Beta Band, e il frontman Steve Mason , avevano condiviso sui loro profili social dei video intriganti: una flight case con il logo della band appare sulla riva di una spiaggia, mentre si sente in sottofondo il riff di chitarra del loro brano “It’s Not Too Beautiful”. Una figura mascherata si avvicina alla valigia, aggiungendo un tocco di mistero. Cosa significa tutto questo? Se si tratta di un tour, sarebbe il loro primo dopo 20 anni di assenza dalle scene.

Da oggi la notizia è concreta: Steve Mason (cantante/chitarra), Richard Greentree (basso), John Maclean (campioni/tastiera) e Robin Jones (batteria) – hanno confermato che sono tornati insieme.

Le prime date del tour inizieranno il prossimo settembre e includeranno tappe a Glasgow, Leeds, Bristol e Nottingham. Poi riprenderanno di nuovo in ottobre, completando gli spettacoli nel Regno Unito con una tappa alla Roundhouse di Londra e all’Albert Hall di Manchester. Dopodiché iniziano le tappe americane del tour che continueranno fino a novembre. I live toccheranno Seattle, San Francisco, Los Angeles, Denver, Chicago, Detroit, Boston e New York.

https://thebetaband.com/

https://www.instagram.com/thebetaband/

Ph credit: Neil Thomson

IL TOUR

SETTEMBRE

25 – Barrowland – Glasgow

27 – O2 Academy – Leeds

29 – O2 Academy – Bristol

30 – Rock City – Nottingham

OTTOBRE

02 – Roundhouse – London

04 – Albert Hall – Manchester

12 – Commodore Ballroom – Vancouver, CA

14 – The Showbox – Seattle

15 – Crystal Ballroom – Portland

17 – Regency Ballroom – San Francisco

18 – The Fonda Theatre – Los Angeles

20 – Metro Music Hall – Salt Lake City

21 – Ogden Theatre – Denver

23 – Metro – Chicago

24 – St. Andrew’s Hall – Detroit

25 – Danforth Music Hall – Toronto

28 – 9.30 Club – Washington

29 – Royale Boston – Boston

30 – Union Transfer – Philadelphia

NOVEMBRE

1 – Brooklyn Steel – New York