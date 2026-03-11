Ci sono voluti cinque lunghi anni, ma il silenzio è finalmente stato rotto. I danesi Iceage, una delle realtà più viscerali e imprevedibili uscite dalla scena hardcore di Copenaghen, tornano a farsi sentire con un nuovo singolo. “Star” è il primo brano inedito della band dal 2021, e segna un nuovo capitolo dopo l’era di Seek Shelter.

Ad accompagnare il ritorno sulle scene, un video curato da Thinh T. Petrus Nguyen, già noto per il suo sguardo crudo e poetico. Il filmato è già disponibile e restituisce l’atmosfera sospesa e magnetica che da sempre contraddistingue la band.

Per ora, nessuna traccia di un album imminente, ma una data live è già stata annunciata: gli Iceage saliranno sul palco del locale Syd for Solen il 14 agosto, nella loro Copenaghen. Un concerto che profuma di casa e di rinascita.

Nel lungo intervallo successivo a Beyondless (2018) e al suo seguito Seek Shelter, la band non è certo rimasta con le mani in mano. Oltre alla raccolta Shake the Feeling: Outtakes & Rarities 2015–2021, che includeva alcuni b-side delle sessioni di Beyondless, il frontman Elias Rønnenfelt ha intensificato la sua attività solista. Nel 2024 ha pubblicato Heavy Glory, seguito a ruota l’anno successivo da Speak Daggers. Sempre nel 2025, Rønnenfelt ha prestato la sua voce inconfondibile a un brano dell’EP Lucre di Dean Blunt, confermando ancora una volta il suo istinto per le collaborazioni laterali e fuori dagli schemi.



