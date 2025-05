l rocker canadese torna con “Talkin’ to the Trees“, un disco che unisce ambientalismo e critica sociale, un pugno diretto al CEO di Tesla.

Neil Young ha svelato i dettagli del suo nuovo album, Talkin’ to the Trees, il primo realizzato con la sua band dal vivo, i Chrome Hearts. A anticipare il disco, in uscita il 13 giugno, c’è il singolo “Let’s Roll Again” – un inno alle auto elettriche che sfida l’industria automobilistica americana a competere con la Cina nella produzione di veicoli puliti.

Il brano, su una melodia che richiama “This Land Is Your Land” di Woody Guthrie, non risparmia Elon Musk:

“Se sei un fascista, allora prendi una Tesla / Se è elettrica / Non importa / Se sei un Democratico, assapora la tua libertà“.

Il video accompagna la strofa con un’immagine provocatoria: un saluto stile “Heil Tesla”, chiaro riferimento alle polemiche sul controverso saluto nazista attribuito a Musk in passato.



Talkin’ to the Trees include anche “Big Change“, il primo singolo degli Young & Chrome Hearts, e si conferma un lavoro impegnato, in linea con la tradizione del cantautore. Young esorta gli USA a “proteggere i nostri figli” accelerando la transizione ecologica, mentre la Cina è “avanti anni luce” nella produzione di auto sostenibili.

L’album arriva dopo il riavvicinamento di Young a Spotify, dopo aver ritirato la sua musica in segno di protesta contro i podcast di Joe Rogan. Ora, però, sembra aver trovato un nuovo bersaglio: il capitalismo verde e le sue contraddizioni.



