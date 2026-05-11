Ci sono progetti che sfidano il tempo, e poi c’è Nirosta Steel, il lungo viaggio in songwriting di Steven Hall. Dopo quasi quattro decenni passati a riordinare il suo archivio personale, Hall tira fuori un doppio album che sembra una capsula del tempo impazzita: si intitola My Skyscraper e arriva a circa 40 anni dal primo, caotico inizio della raccolta.

Cosa lo rende speciale? Basta fare due nomi: Arthur Russell e Allen Ginsberg. Fu proprio il poeta della Beat Generation a presentare Hall al violoncellista e compositore geniale nel crogiolo della New York a cavallo tra i Settanta e gli Ottanta. Da lì nacque una collaborazione intensa, durata fino alla morte di Russell nel 1992, le cui tracce emergono ora in pieno splendore.

My Skyscraper contiene infatti diversi inediti scritti a quattro mani con Russell, più altri brani che ne ospitano il tocco inconfondibile al violoncello. Non è la prima volta che Hall pesca dal Russell postumo: lo avevamo già sentito nei cori di “A Little Lost” e “My Tiger, My Timing”, e la raccolta Love Is Overtaking Me del 2008 attingeva a palate da un album collaborativo tra i due finito nel dimenticatoio.

Ma come descrivere il suono di questo nuovo lavoro? La stampa lo definisce senza mezzi termini: “queer love songs, nightlife hallucinations and post-rave comedowns”. Canzoni d’amore queer, allucinazioni da vita notturna e sbornie post-rave. Un manifesto.

Formalmente, My Skyscraper è un doppio LP che gioca con le versioni: ogni brano si moltiplica, oscillando tra arrangiamenti folk e mix dance, in un costante rincorrersi tra intimità acustica e pista da ballo. Il tutto è curato da ULYSSA, la label già attenta dietro la compilation Contrahouse e le riedizioni di Julie Ragbeer e Sam Gendel.

L’annuncio è accompagnato da due antipasti che già spiazzano. Da un lato “BOSS TRIX (BENNY’S SONG)” , un tributo downtempo-disco a un ex fidanzato. Dall’altro la B-side “YHEMA” , un pezzo folk in versione dub che spinge il falsetto di Hall fino al punto di rottura.



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