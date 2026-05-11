Ci sono accordi che puzzano di business, e poi ci sono quelli che sanno di California, sudore e royalties da capogiro. I Red Hot Chili Peppers, ormai monumento vivente del funk-rock tatuato sulla pelle dell’America, hanno appena fatto il botto: ceduto l’intero catalogo registrato alla Warner Music Group per la bellezza di 300 milioni di dollari. A dare l’esclusiva è Billboard, e stavolta non si tratta di un nuovo bassista acrobatico, ma di carta, penna e un assegno che farebbe impallidire pure Flea.

L’affare comprende tutti e 13 gli album in studio della band, da quel Blood Sugar Sex Magik che negli anni ‘90 ci insegnò che si poteva essere nudi e geni, fino ai più recenti Unlimited Love e Return of the Dream Canteen (2022). Secondo le prime stime, il catalogo frutterebbe circa 26 milioni di dollari l’anno. Non male per quattro ragazzi che partivano suonando in motorhome.

Curioso il colpo di scena: fino a un anno fa i Peppers possedevano i master in autonomia, e puntavano a un tesoretto da 350 milioni. Alla fine hanno accettato 300, ma da un compratore che non è certo un estraneo. Anzi. La Warner è stata la casa discografica che lanciò i due album più iconici della band sopra citati – e già questo basterebbe a scrivere un romanzo sulle strategie del post-industria musicale.

Attenzione, non confondiamo i contratti: nel 2015 i Peppers avevano già venduto i diritti di editing (publishing) a Hipgnosis Songs Fund per circa 150 milioni di dollari. Hipgnosis, oggi ribattezzata Recognition Music Group, è a sua volta nel mirino di Sony Music per un’acquisizione multimiliardaria. Tradotto: i diritti delle canzoni potrebbero presto cambiare nuovamente padrone, come in un mercatino del vinile ma con zero pezzi rotti e molti zeri.

I Red Hot entrano così nell’élite dorata delle cessioni da capogiro, quella che annovera Bob Dylan, Bruce Springsteen e perfino Justin Bieber. Mentre dall’altra parte del fronte, artisti come Taylor Swift e Dua Lipa fanno la guerra a colpi di “ri-compro tutto ciò che è mio”, i nostri californiani hanno scelto la via più semplice: incassare e tornare a suonare scalzi. Del resto, con 300 milioni, chi ha più bisogno di possedere i master?



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