La cantautrice americana Marissa Nadler, una delle voci più autentiche e suggestive della scena indie contemporanea, ha svelato i dettagli del suo nuovo album in studio, New Radiations, in uscita il 15 agosto per l’etichetta Bella Union. Prodotto dalla stessa Nadler e mixato da Randall Dunn (Earth, Sunn O)))), il disco oscilla tra folk ipnotico, atmosfere dream-pop e sperimentazioni sonore.

L’album viene presentato come un lavoro con arrangiamenti minimali ma intensi del suo storico collaboratore Milky Burgess, New Radiations si muove tra chitarre slide eteree, sintetizzatori avvolgenti e riff abrasivi, creando un contrasto tra delicatezza e tensione. Pur esplorando nuove texture, l’album rimane fedele alla firma inconfondibile di Nadler: una poesia sonora che trasforma il caos del mondo in momenti di pura bellezza.

“Non è semplicemente un altro disco, ma un punto culminante del mio percorso artistico“, ha dichiarato la Nadler.



Randall Dunn ha lavorato per evolvere il sound per renderlo unico con un sound design pronto ad amplificare l’atmosfera cinematografica e mistica della musica di Nadler andando oltre i confini del folk tradizionale.



