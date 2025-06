I Muse tornano alla carica con un nuovo singolo, il tour europeo che debutta stasera a Helsinki e l’annuncio di un atteso album in studio per il 2026. .



Dopo mesi di silenzi, la band britannica ha iniziato a rilasciare una serie di messaggi criptici sui social. un video teaser con la scritta “Back at it” e frammenti distorti di quello che sembra essere il nuovo singolo “Unravelling“

Animazioni in stile fumetto con moto in corsa e la caption “Qualcosa sta arrivando…”

Immagini in controluce con tonalità arancioni e il misterioso messaggio “Un insetto intrappolato nell’ambra”. L’uso ricorrente di emoji come 🦟 e 🧡 che fanno ipotizzare un concept ben preciso

La band apre stasera il tour europeo 2025 a Helsinki, e molti fan si chiedono se potrebbe eseguire in anteprima il nuovo brano. Il tour toccherà poi alcuni dei più importanti festival continentali: Mad Cool (Madrid, 18 luglio), NOS Alive (Lisbona, 19 luglio) dove hanno sostituito i Kings of Leon, e Hellfest, Pinkpop e Open’er.

In un’intervista di febbraio scorso, il bassista Chris Wolstenholme aveva già anticipato: “Inizieremo a lavorare al nuovo album molto presto, probabilmente nei prossimi due mesi. Immagino che uscirà nel 2026, a meno di imprevisti“

Ma c’è una novità importante: i tempi di produzione potrebbero allungarsi.

“Non penso che riusciremo a pubblicare album ogni due anni come facevamo un tempo. Ora abbiamo bisogno di più tempo tra un progetto e l’altro“.

Un’altra curiosità: al momento i Muse non sono legati a nessuna etichetta.

“Con Warner abbiamo rinnovato di volta in volta. Potremmo rifarlo o cambiare, chissà“.

Tra il debutto del probabile nuovo singolo, il tour e le anticipazioni sull’album, il 2025-2026 si prospetta come un periodo ricco di novità per i fan dei Muse. Resta solo da capire se “Unravelling” segnerà un ritorno alle origini o una nuova, sorprendente direzione artistica.



https://www.muse.mu/

https://www.facebook.com/muse

https://www.instagram.com/muse