Con Alex Chilton alla produzione, l’imprimatur di Poison Ivy e le orecchie di Henry Rollins & Ian MacKaye.

Ci avevano messo una pietra sopra, nel 2009, con la scomparsa improvvisa di Lux Interior. Da lì, silenzio tombale: niente ristampe, niente archivio, niente inediti. Nemmeno quando Jenna Ortega, in Wednesday, ha riesumato “Goo Moo Cuck” in una danza virale capace di resuscitare zombie meno punk dei Cramps. Niente. Fino a oggi.

Perché il destino – o forse Alex Chilton, chissà – aveva nascosto un’altra cartuccia. E si intitola “Gravest Gravy”: una raccolta fantasma registrata nel ’77, quando i Cramps erano ancora lerci ma glamour. Quelle stesse sessioni partorirono i singoli “Surfin’ Bird” e “Human Fly” (con annessi “The Way I Walk” e “Domino”), poi confluiti nell’EP Gravest Hits del ’79. Ma in sala c’era anche altro.

Per quasi cinque decenni quei nastri sono rimasti lì, fermi, come racconta il tecnico Brian Kehew, che li ha resuscitati dai vecchi bobine. Poi sono entrati in scena due amici di vecchia data della band: Henry Rollins e Ian MacKaye. Hanno ascoltato mix su mix, litigato da gentiluomini, scelto le versioni definitive. MacKaye ha pure messo mano all’equalizzazione (con Don Zientara allo studio Inner Ear, Virginia), mentre Pete Lyman ha firmato il mastering a Nashville. Il tutto sotto lo sguardo arcigno e benevolo di Poison Ivy, che ha dato l’ok finale. “Questa nuova pagina è uno sforzo collettivo di gente la cui vita è stata sconvolta dalla musica dei Cramps,” scrive Rollins. “La prima volta che li vidi fu il 20 aprile 1979 in un piccolo bar di Washington DC. Non mi sono mai ripreso. Ian era accanto a me. Ancora oggi ne parliamo.”

E non è finita. Perché Poison Ivy ha appena fondato i Cramps, Inc. insieme a Larry Hardy (In the Red Records) e Jimmy Maslon (ex produttore, oggi signore dei cataloghi cinematografici). Hanno riesumato l’etichetta Vengeance e promettono: ristampe ufficiali, merchandise vero (sì, perché quello in giro ora è quasi tutto pirata) e, si spera, altre scheletrine nell’armadio.

“Gravest Gravy” esce il 21 agosto su Vengeance. E noi già sentiamo Lux sorridere.



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