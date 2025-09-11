Dopo aver concluso il tour di Eusexua con un acclamato show al festival olandese Lowlands, FKA twigs ha stupito il pubblico con un annuncio a sorpresa: il suo prossimo progetto si intitolerà “Eusexua Afterglow”.

Con le parole poetiche e evocative che la contraddistinguono, l’artista ha presentato l’opera al pubblico come un’imminente nuova creazione. “Sono piena e abbondante e pronta a partorire”, ha dichiarato dal palco. “Il suo nome è Afterglow, e il mio travaglio avrà inizio il prossimo mese”.

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, Eusexua Afterglow non è una versione deluxe del precedente album, ma un nuovo album a tutti gli effetti che uscirà ancora per XL Recordings. E l’annuncio arriva a un mese dalla pubblicazione della traccia “Perfectly”, dimostrando una fase creativa incredibilmente prolifica e ispirata per l’artista britannica.



https://eusexua.fkatwi.gs/

https://www.facebook.com/fkatwigs/

https://www.instagram.com/fkatwigs/