Dopo mesi di indiscrezioni e teaser criptici, i Gorillaz sono finalmente tornati alla carica con un annuncio a tutto tondo. La band virtuale più reale del pianeta ha svelato i piani per il suo nono album in studio, intitolato “The Mountain”, in uscita il 29 marzo 2026.

Ad accompagnare l’annuncio dell’album, c’è l’immediato e travolgente assaggio: “The Happy Dictator”, il primo singolo che vede la band di Damon Albarn unire le forze con i mitici Sparks. Un botto di ritmo synth-pop e ironia tagliente che promette di essere solo l’inizio.

“The Mountain” non è un disco qualsiasi. Segna un nuovo capitolo cruciale per la band, essendo il primo a essere pubblicato sotto la loro etichetta KONG. E come da tradizione, la tracklist promette un cartellone di collaborazioni stellari e senza confini: dall’energia caotica degli IDLES alla maestria sitaristica di Anoushka Shankar, passando per i tocchi inconfondibili della chitarra leggendaria di Johnny Marr (The Smiths).

L’album avrà anche un profondo valore emotivo, includendo contributi postumi di veri giganti della musica che hanno segnato il percorso della band: il batterista afrobeat Tony Allen, il frontman cacofonico dei The Fall Mark E. Smith e il grande Bobby Womack.

Non contenti di un solo colpo di scena, i Gorillaz hanno già pronti i piani per portare “The Mountain” dal vivo. Sono state annunciate le date di un tour nel Regno Unito e in Irlanda per il 2026, perché una montagna va scalata insieme, preferibilmente a suon di musica.

“The Mountain” si prepara così a ereditare lo scettro di una discografia senza pari – da quel debutto omonimo del 2001 a capolavori come “Demon Days” e “Plastic Beach”, fino al recente “Cracker Island” – promettendo di aggiungere un nuovo, imperdibile picco alla loro geografia musicale alternativa che tra agosto e inizio settembre hanno celebrato con una mostra immersiva dal titolo “House of Kong” presso la Copper Box Arena di Londra.



https://gorillaz.com/

https://www.instagram.com/gorillaz/

https://www.facebook.com/Gorillaz

https://houseofkong.gorillaz.com/