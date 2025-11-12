Non è solo un nuovo singolo, ma un frammento di poesia post-punk che anticipa Secret Love, il prossimo capitolo discografico dei Dry Cleaning, in uscita il 9 gennaio per 4AD. Dopo il successo di Stumpwork, la band londinese torna con “Cruise Ship Designer”, un brano che porta la firma produttiva di Cate Le Bon e si accompagna a un video ipnotico, diretto da Cuán Roche.

Nel visual, il bassista Lewis Maynard danza in calzamaglia scintillante contro un fondale nero, in una coreografia studiata da Bullyache per il brano. Un contrasto voluto, tra luce e ombra, forma e vuoto, che riflette il tema della canzone.

Come ha spiegato la vocalist Florence Shaw, “Cruise Ship Designer” racconta la figura di un progettista di navi da crociera e hotel, abile e ben pagato, ma interiormente lacerato dal dubbio sul valore del proprio lavoro. “Cerca di trovarvi soddisfazione”, racconta Shaw, “e si immerge nelle sfide professionali, pur sentendo che manca qualcosa”.

Secret Love, da cui il singolo è estratto, è il terzo album in studio della formazione, un lavoro in undici tracce nato tra il celebre Loft di Jeff Tweedy a Chicago, i Sonic Studios di Dublino con Alan Duggan e Daniel Fox dei Gilla Band, e le atmosfere raccolte del Black Box in Francia, dove Cate Le Bon ha chiuso le registrazioni.

I Dry Cleaning, reduce dall’ultimo tour, si preparano a un 2025 ricco di live: il via il 3 gennaio al Rockaway Beach Festival in Inghilterra, per poi volare verso Stati Uniti, Canada e le principali città europee.



