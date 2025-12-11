Molti appassionati di musica elettronica sperimentale attendevano da tempo il ritorno dal vivo degli Autechre, il duo avanguardistico di Manchester composto da Sean Booth e Rob Brown, ha svelato i piani per una massiccia tournée europea che prenderà il via il prossimo autunno.

Il tour, battezzato “TwentyTwentySix”, rappresenta il più ambizioso progetto live del duo da anni. Dopo una serie di date giapponesi a febbraio (Tokyo e Osaka), Autechre atterreranno in Europa a settembre, partendo dal Belgio, per intraprendere un affascinante percorso attraverso l’Europa dell’Est, una regione spesso meno battuta dai grandi nomi dell’elettronica internazionale.

L’itinerario è una cartina di tesori per intenditori: da Praga al Gasometer di Vienna, da Zagabria a Belgrado, fino a Skopje, Atene, Sofia e Bucarest. Un vero e proprio tour che promette di portare il sound futuristico e complesso di Autechre in alcune delle scene culturali più vibranti del continente.

Dopo questa estesa incursione est-europea, la tournée si sposterà verso l’Europa occidentale con date in Italia (Bologna e Milano), Francia, Paesi Bassi e Irlanda, per culminare in un epico show di chiusura a Londra.

E proprio la data londinese è destinata a fare storia: il 24 ottobre, infatti, Autechre si esibiranno alla Magazine, in quello che è già annunciato come il loro più grande concerto da headliner di sempre. Un traguardo significativo per due artisti che hanno sempre seguito una strada sonora fuori dagli schemi, costruendo un culto fedelissimo nel corso di tre decenni.

Il tour “TwentyTwentySix” non è solo una serie di concerti, ma sembra un manifesto artistico in movimento. Segnale di una rinnovata dedizione alla dimensione live e di un desiderio di connettersi con un pubblico ampio, senza però compromettere la loro esplorazione audio ai confini del possibile.



https://autechre.warp.net/

https://autechre.bandcamp.com/

Tutte le date europee del tour “TwentyTwentySix” di Autechre: