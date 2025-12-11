Il sogno psichedelico e visionario dei Flaming Lips sta per diventare di realtà italiana grazie a due concerti annunciati dalla Barley Arts. La band di Oklahoma City, una delle esperienze live più totali e travolgenti del rock mondiale, ha annunciato due imperdibili date per il 2026.

Dopo aver conquistato generazioni con l’inno cosmico e malinconico di Do You Realize??, collezionato tre premi GRAMMY®, trasformato spot al Super Bowl in mini-film surreali e collaborato con artisti che spaziano da Tame Impala a Miley Cyrus e Yoko Ono ed oltre, i Flaming Lips non si limitano a suonare: costruiscono un universo parallelo di luci, colori, palloni giganti, costumi fantascientifici e un’energia gioiosamente travolgente.

Guidati dall’infaticabile sognatore Wayne Coyne, la band porterà all’inizio della prossima estate il suo delirio organizzato a: Milano, Mercoledì 17 Giugno presso l’Auditorium Parco della Musica e poi a Bologna Giovedì 18 Giugno presso BOnsai Summer Arena.

Un’occasione rara per immergersi in un concerto che è una celebrazione della vita, della stranezza e della potenza della musica, tra classici intramontabili e sperimentazioni fuori dagli schemi.



https://www.flaminglips.com/

https://www.facebook.com/flaminglips

https://www.instagram.com/flaminglips/