Nel rumore di fondo dell’iperproduzione musicale contemporanea, a volte è necessario un terremoto per ricordare da dove vengono le faglie. Non un semplice annuncio discografico, ma una riattivazione. La pubblicazione di “Industrial Overture. Studio & Live Recordings 1982-1985” per Artoffact Records è esattamente questo: la riapertura di un archivio sonoro che è anche un atto politico, una mappa della resistenza culturale degli anni ’80 britannici. Test Dept non furono mai solo una band; furono un collettivo d’assalto, un esperimento sociale in forma di soundscape, e questa box set da 4 CD ne cristallizza il DNA più puro e incendiario.

Nati nella Londra post-punk e pre-digitalizzata, i Test Dept hanno forgiato l’immaginario stesso della musica industrial, spingendolo ben oltre i confini del suono. La loro non era semplice performance; era archeologia industriale applicata. Con strumenti ricavati da rottami metallici, oggetti recuperati e macchinari riconvertiti, costruivano ritmi che erano colpi di maglio, suoni che erano lamenti di fabbrica dismesse. Guidati allora, come oggi nel loro rinnovato vigore, dal duo fondatore Paul Jamrozy e Graham Cunnington, esploravano senza filtro le ferite del thatcherismo, facendo della musica una trincea.

<a href="https://testdept.bandcamp.com/album/industrial-overture">Industrial Overture by Test Dept</a>

“Industrial Overture” è il primo capitolo di una serie che promette di ripercorrere sistematicamente la loro carriera, ed è un’operazione monumentale. 42 tracce che non sono solo canzoni, ma documenti storici:

la prima ristampa mondiale di “The Unacceptable Face of Freedom” (1983), il debutto in cassetta che era un vero e proprio samizdat sonoro. I capitoli fondamentali “Ecstasy Under Duress” e “Atonal & Hamburg”, tesori introvabili da tre decadi. Un intero CD di sessioni inedite, comprendenti le leggendarie registrazioni per il programma di John Peel, mitico sacerdote della BBC Radio 1.

Numeri che parlano: 26 tracce appaiono per la prima volta su CD e digitale, 12 delle quali assolutamente inedite. Un lavoro di scavo e restauro filologico, curato dalla band stessa e rimasterizzato da Paul Lavigne, che restituisce ogni graffio, ogni rimbombo, ogni urlo.

Ma il contesto è tutto. L’impegno di Test Dept non rimase confinato in studio. Il gesto forse più emblematico fu nel 1984, quando portarono il loro caos organizzato direttamente nelle comunità operaie, esibendosi dal vivo con il Coro degli Scioperanti Minatori del Galles del Sud. Non una semplice collaborazione, ma una fusione di arte e lotta, un atto di solidarietà concreta che definì per sempre la loro etica. Questa spinta alla collaborazione si strutturò nel “The Ministry of Power”, un’organizzazione ombrello per progetti multidisciplinari che univano musica, teatro, cinema e attivismo, realizzando spettacoli colossali in spazi industriali abbandonati.

Oggi, mentre la band torna a calcare festival in Europa con un potente set elettronico che rielabora il passato e sonda il futuro, il loro spirito collaborativo continua. La recente commissione dell’organizzazione A/POLITICAL per l’opera su larga scala “Furnace”, creata in un’ex fonderia in Francia, dimostra che il loro linguaggio è più attuale che mai.

“Industrial Overture” non è quindi una nostalgica operazione-ricordo. È la ristampa di un manifesto. In un’epoca di algoritmi e consenso passivo, ascoltare il tumulto grezzo di questi dischi è un atto di disobbedienza auditiva. Ci ricorda che la musica può essere un martello, un assemblaggio di rottami in qualcosa di potente, e che il rumore di ieri è spesso l’eco profetica del disordine di oggi.



https://testdept.org.uk/

https://www.facebook.com/TestDept.HQ