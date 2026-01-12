È nell’aria il sapore acre di una resurrezione. Xiu Xiu, architetti da oltre due decenni di un’avanguardia musicale spettrale e visceralmente emotiva, annunciano l’arrivo di un nuovo capitolo discografico: “Xiu Mutha Fuckin’ Xiu: Vol. 1”. In uscita il 16 gennaio per Polyvinyl, il progetto non è una semplice raccolta di cover, ma un vero e proprio pellegrinaggio nel cuore delle canzoni che ne hanno plasmato l’immaginario distorto.

Da Talking Heads a GloRilla, da Throbbing Gristle a Robyn, la tracklist si legge come una mappa criptica dell’inconscio collettivo della band. Non ci sono confini di genere, né di epoca: solo la riconoscenza profonda per quelle composizioni che, come Jamie Stewart confessa, «ci hanno smosso».

«L’approccio non è mai stato “come possiamo migliorarle”», spiega Stewart, «ma piuttosto “cosa possiamo imparare da loro?”». Questa umiltà davanti alla maestà della canzone si trasforma, nelle mani degli Xiu Xiu, in un’indagine intima e spesso spiazzante. È un processo di possessione artistica, dove il rispetto diventa dissezione, e la cover un medium per nuovi spiriti.

A anticipare l’atmosfera del disco, due assaggi potentissimi e antitetici: una versione di ‘Cherry Bomb’ delle Runaways e una di ‘Some Things Last A Long Time’ di Daniel Johnston. Se la prima è un inno alla ribellione glam-punk riletto con furia industriale, la seconda è una ferita aperta. Stewart racconta di aver pianto registrandola: «Se c’è mai stata una voce sincera e ferita al mondo, è la sua».

La scelta dei brani racconta una storia parallela: l’oscurità rituale dei Coil (‘Triple Sun’) si accosta alla synth-pop oscena di Soft Cell (‘Sex Dwarf’), l’epica malinconica di Roy Orbison (‘In Dreams’) dialoga con il noise proto-industrial di This Heat (‘SPQR’). È un culto sincretico dove Joan Jett e Screamin’ Jay Hawkins sono venerati allo stesso altare.



Questa la tracklist:

‘Psycho Killer’ [Talking Heads]

‘Warm Leatherette’ [The Normal / Grace Jones]

‘I Put a Spell on You’ [Screamin’ Jay Hawkins]

‘Hamburger Lady’ [Throbbing Gristle]

‘In Dreams’ [Roy Orbison]

‘Sex Dwarf’ [Soft Cell]

‘Dancing On My Own’ [Robyn]

‘SPQR’ [This Heat]

‘Lick Or Sum’ [GloRilla]

‘Some Things Last A Long Time’ [Daniel Johnston]

‘Triple Sun’ [Coil]

‘Cherry Bomb’ [The Runaways]