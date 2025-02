I Deafheaven hanno annunciato un nuovo album, Lonely People with Power, in uscita il 28 marzo tramite Roadrunner Records. Di seguito potete vedere il video del singolo “Magnolia”. Il brano segna un ritorno furioso in stile black metal con tanto di voce del frontman George Clarke che suona diversa, meno aggressiva, rispetto all’album precedente. Nel brano i ritmi sono sfacciatamente black metal con riff di chitarra che sono un tornadofino a raggiunge un epico breakdown in stile Slayer. Era dal 2019 che il gruppo di San Francisco non proponeva musica così pesante.

Lonely People with Power è il sesto album in studio della band ed è stato registrato agli EastWest Studios con il produttore Justin Meldal-Johnsen (St. Vincent, M83) e sarà composto da una tracklist di 12 canzoni con ulteriori contributi vocali da parte di Jae Matthews di Boy Harsher e Paul Banks degli Interpol.

Da inizio maggio a fine giugno il gruppo farà un tour che tocchrà sia città americane che europee: 09 maggio Columbus, OH; 15 maggio Daytona beach, FL; 06 giugno Nürbur, Germania.; 12-15 giugno Nickelsdorf Austria; 14-15 giugno Manchester, UK; 19-22 giugno Dessel, Belgio; 21 giugno Clisson, Francia; 25 giugno Oslo, Norvegia; 28 giugno Ysselsteyn, Olanda.



https://www.deafheavenuk.com/

https://www.facebook.com/deafheaven

https://www.instagram.com/deafheavenband