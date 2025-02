I Goose pubblicheranno il loro nuovo album, Everything Must Go, il 25 aprile per No Coincidence Records. “Queste canzoni provengono da momenti e luoghi diversi, catturando una parte del viaggio della band”, spiega il cantante e chitarrista Rick Mitarotonda. “Per noi la musica si muove nel tempo, ma non in modo ordinato e lineare. Un po’ come la band stessa, a volte è giusto che le cose assomiglino più a un paesaggio che a una dichiarazione unitaria e coerente. Il disco mescola atmosfere, idee e personaggi diversi. Il filo conduttore è che ogni pezzo fa parte di questo viaggio e che tutti sono i benvenuti alla festa.”

Il primo singolo estratto dall’album è Give it Time, un brano dal crescendo intenso. Mitarotonda racconta: “Sembra che questa canzone si sia rivelata a noi proprio al momento giusto. Ci abbiamo lavorato per un po’, ma è stato solo quando abbiamo iniziato a provare con la nuova formazione della band che ha trovato la sua dimensione. L’arrangiamento ha preso forma in tempo reale, proprio mentre stavamo uscendo da un periodo difficile e ci stavamo reinventando. Per questo motivo, il pezzo rappresenta quell’epoca fatta di dubbi, entusiasmo e nuove possibilità. È significativo che parli di pazienza e di lasciare che le cose arrivino da sole, perché è esattamente ciò che è accaduto con questo brano.”

I Goose sono in tour quest’anno e hanno aggiunto molte nuove date al calendario del 2025, che già prevedeva un grande concerto al Madison Square Garden di New York il 28 giugno. Le tappe del tour, iniziato il 6 febbraio da Milwaukee e Toronto continuerà a Grand Rapids, New Orleans, San José del Cabo, Napa, Bend, Spokane, Boise, Las Vegas, Greenwood Village, Chesterfield, Indianapolis, Manchester, Wilmington, Cleveland, Canandaigua, Highmount, Gilford per concludere il tour appunto con un doppio conceto a NYC.



