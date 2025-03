In occasione del 30° anniversario dell’album “Above“, i Mad Season annunciano l’uscita di una speciale edizione rimasterizzata in doppio vinile, prevista per domani 14 marzo 2024. L’album, originariamente pubblicato nel marzo del 1995, rappresenta uno dei capisaldi del grunge e della scena musicale degli anni ’90.

Il super gruppo era formato da dal chitarrista dei Pearl Jam Mike McCready, dalla voce degli Alice in Chains Layne Staley, il batterista degli Screaming Trees Barrett Martin e dal bassista dei and bassist John Baker Saunders membro dei The Walkabouts e Lamont Cranston Band.

La nuova edizione – pubblicata da Legacy Recordings – includerà tracce bonus con i tre brani inediti cantati da Mark Lanegan, provenienti dalle sessioni del mai completato secondo album: “Locomotive”, “Black Book Of Fear” e “Slip Away”. Inoltre, il cofanetto conterrà un libretto stampato su velluto nero con nuove note di copertina scritte da Mike McCready e Barrett Martin, che rendono omaggio alla band e agli amici scomparsi: Layne Staley, John Baker Saunders e Mark Lanegan. In più i fans troveranno anche la prima pubblicazione del DVD dell’ultimo concerto della band: “Live at the Moore”

I fan potranno scegliere tra diverse versioni del doppio vinile, tra cui una con l’opera d’arte originale di Layne Staley e varianti colorate del vinile.



