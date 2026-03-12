Se c’è una band che ha fatto della longevità e della prolificità la propria ragione di vita, quella è sicuramente la creatura di Robert Pollard. Nonostante chiunque, a questo punto, abbia smesso di contare, i Guided By Voices sono pronti a infrangere ancora una volta ogni record con l’annuncio del loro 44esimo album in studio. Il nuovo parto si intitola Crawlspace Of The Pantheon e vedrà la luce il prossimo 29 maggio via GBV Inc., l’etichetta di proprietà della stessa band.

La notizia arriva a pochissima distanza dal precedente Thick, Rich & Delicious (2024), e come il suo diretto predecessore, anche questo capitolo è stato registrato in presa diretta in studio, fedeli a quella filosofia del “live in the studio” che da sempre contraddistingue il songwriting istintivo del gruppo dell’Ohio.

Ad anticipare il disco è il singolo “We Outlast Them All”. Un titolo che suona come una dichiarazione di intenti, quasi una risposta sorniona a chi, negli anni, ha ipotizzato più volte un possibile epilogo della corsa. Ma, come spesso accade con i testi ermetici e affascinanti di Pollard, le interpretazioni sono molteplici. Intervistato da Rolling Stone, il frontman ha tenuto a chiarire: “Il brano non parla necessariamente di noi. Potrebbe riguardare qualsiasi coppia, gruppo di persone o organizzazione che resiste per un lungo periodo di tempo. Se proprio vogliamo trovare un riferimento alla band, è in realtà un titolo autoironico: l’obiettivo non è la gloria eterna, ma semplicemente ‘cercare di occupare lo spazio strisciante del pantheon’”.

Un’immagine potente e volutamente dimessa, che racchiude tutto l’universo estetico di Pollard: eroi senza volto, semidei dell’underground che scalano il Monte Olimpo strisciando, non certo marciando trionfanti. Dal punto di vista squisitamente musicale, “We Outlast Them All” è un inno rock classico, sporco e diretto, con quel marchio di fabbrica GBV che fonde melodia pop e distorsione lo-fi.

E sul fronte live? Per ora, silenzio. I Guided By Voices non calcano un palco dal novembre del 2024 e al momento non risultano date all’orizzonte. Dopo 44 album, la speranza è che la macchina dal vivo si rimetta in moto al più presto. Perché se è vero che il pantheon è pieno di divinità silenziose, i loro sudditi hanno ancora voglia di sentirle urlare.



https://www.guidedbyvoices.com/

https://www.instagram.com/guidedbyvoicesofficial/

https://www.facebook.com/GuidedByVoicesOfficial