C’è un filo sottile che lega la luce alla malinconia, e The Boo Radleys lo conoscono bene. La storica band tra shoegaze e Britpop è pronta a tornare con un nuovo album, In Spite of Everything, in uscita il 1° maggio via Boostr Music. Si tratta del secondo lavoro dopo la reunion del 2021, avvenuta senza il chitarrista Martin Carr.

A produrre il disco è il bassista Tim Brown, che ha vissuto la scrittura come un atto di sopravvivenza. Il disco è stato infatti realizzato in seguito alla morte del suo figlio maggiore.

“Alle 2 di notte, durante la veglia, mentre cercavo di dare un senso alla nostra perdita, mi sono ritrovato a riflettere su tutti gli eventi che hanno segnato la mia vita”, racconta Brown. “Scrivere l’ultima strofa è stata la cosa più difficile e personale che abbia mai fatto. La perdita di mio figlio mi ha cambiato profondamente, ma mi ha anche ricordato, nei momenti più bui, tutto ciò per cui devo essere grato. Attraverso questa canzone spero di onorare la sua memoria e la luce che ha portato nelle nostre vite”.

Nonostante il dolore, il primo singolo “Bring Them Back Again” è un piccolo gioiello di speranza e melodia pop, con un tocco di disco ben dosato. Un inno silenzioso alla resilienza, che potete ascoltare insieme ad altri due brani dell’album qui sotto ovvero “Living is easy” e “Solarcide”.

I The Boo Radleys torneranno live tra primavera ed estate nel Regno Unito e in Europa.



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