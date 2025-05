Adam Wiltzie ha annunciato la riedizione del primo album degli Stars of the Lid, Music for Nitrous Oxide (pubblicato dalla label Sedimental), in occasione del 30° anniversario dalla sua uscita. La nuova edizione, curata dall’etichetta Artificial Pinearch Manufacturing di Wiltzie, sarà disponibile dal 25 luglio e include un remaster realizzato dal sound engineer italiano Francesco Donadello.

Per l’occasione, è stato rilasciato anche un video che rielabora “Adamord“, uno dei brani più iconici del disco.



Pubblicato originariamente nel 1995 solo in CD (e ripubblicato nel 2008 sempre nello stesso formato), Music for Nitrous Oxide rappresenta l’esordio del duo texano, noto per le sue atmosfere ipnotiche e sospese. Questa riedizione segna un traguardo importante: per la prima volta, infatti, l’album sarà disponibile anche in vinile, offrendo ai fan un nuovo modo di immergersi nelle sue sonorità eteree.



Si tratta del primo progetto significativo legato agli Stars of the Lid dopo la scomparsa di Brian McBride, cofondatore della band, avvenuta nel 2023. Wiltzie ha spiegato: “Dopo aver perso Brian quasi due anni fa, ho sentito il bisogno di tornare a questo archivio dimenticato, che segna l’inizio del nostro cammino artistico.“

Una riedizione che non è solo una celebrazione, ma anche un omaggio commosso a uno dei pilastri della musica ambient.

https://www.facebook.com/starsofthelid

https://www.instagram.com/starsofthelid/